Vendas de ovos de chocolate superam expectativas

As vendas de barras e ovos de chocolate para a Páscoa este ano no Distrito Federal superaram as expectativas. Levantamento preliminar do Sindicato do Comércio Varejista do DF, o Sindivarejista, revela que a expansão foi de 9,5% contra uma projeção inicial de 5,5%.

Em 2023, a expansão nesse período foi de 3,7%. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Sebastião Abritta, a procura por barras de chocolate suplantou todas as estimativas “porque elas custam bem menos que os ovos”.

Os mais caros, com brinquedos em seu interior, eram vendidos por até R$ 490. Agora, o comércio se prepara para o Dia das Mães, que este ano cai em 12 de maio.