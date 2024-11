Vencedor na OAB garante preservar responsabilidade

Chapa 01 é a vendedora do próximo triênio da OAB é vendedor do novo triênio da Ordem dos Advogados da Distral Federal, atingindo o total de happy de Poli vence com 41% dos votos Segundo lugar ficou com a Chapa 10: A ordem com mais voz, que recebeu pouco mais de 8 mil votos.

O advogado Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, foi eleito, neste domingo (17), o novo presidente da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil) para o triênio de 2025 e 2027. Poli recebeu mais de 11 mil votos, o correspondente a 41,37% dos votos válidos.

O advogado integra a chapa OAB para Todos. A vice será a advogada Roberta Batista de Queiroz. “A sensação é de dever cumprido e uma responsabilidade imensa em representar a advocacia do Distrito Federal com independência”, comemorou Poli. Ele afirmou que vai manter bons projetos e ampliar os serviços para estar próximo da advocacia.

“O presidente Délio Lins e Silva deixou um grande legado e agora a gente vai ampliar cada vez mais para dar o que a OAB espera da gente, que é respeito e irmandade para levar todo mundo para a nossa casa e ter sucesso”, completou.

O segundo lugar ficou com a Chapa 10: A ordem com mais voz, que recebeu pouco mais de 8 mil votos, 30,67% dos votos válidos. Poli tem 22 anos de advocacia e atualmente é secretário-geral da OAB-DF. Na Ordem, ele também compôs a Comissão de Seleção da OAB/DF e foi conselheiro seccional no triênio 2010/2012, quando presidiu as Comissões de Direito Tributário e Ensino Jurídico. Poli é formado em direito pela Universidade Católica de Brasília, tem pós-graduação pelo Ibet e mestrado pela PUC/SP em direito tributário. Ao todo, cinco candidatos concorreram ao cargo.