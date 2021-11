Vem aí uma auditoria no Inep

Durante sessão na noite desta quarta (17) senadores aprovam em plenário, requerimento de autoria da senadora Leila para auditoria no Inep

Hylda Cavalcanti

[email protected]

Conforme a Coluna divulgou no início da semana, a senadora Leila Barros (Cidadania-DF) apresentou requerimento pedindo ao Tribunal de Contas da União (TCU) que promova auditoria no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em função dos problemas observados na entidade, incluindo o pedido de demissão em massa de 37 servidores na última semana. O requerimento foi aprovado ontem, pelo plenário da Casa e agora a Corte de contas terá de averiguar não apenas a capacidade da autarquia elaborar e aplicar o Enem e o Enade, como as sucessivas crises que culminaram na troca de gestores por lá.

Segundo a senadora, “o Inep já está no quinto presidente em menos de três anos de governo, além disso houve uma redução no orçamento do instituto e tivemos as manifestações de servidores denunciando assédio e interferência política na elaboração das provas. São fatos graves e que devem ser apurados”, defendeu Leila.

A reação dos senadores à crise do Inep deve ter novos desdobramentos já nesta quinta-feira. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte pode instalar uma subcomissão para acompanhar a situação do órgão de perto. O colegiado poderá convocar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o presidente do Inep, Rodrigo Dupas, e servidores para prestarem esclarecimentos sobre os fatos.