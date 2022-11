Vem aí mais uma bolsa

Mas, ao contrário de outras bolsas, essa seria paga apenas uma vez por ano. Seriam R$ 600, que não poderia ser paga a mais de uma pessoa da mesma família

Após a divulgação de pesquisa mostrando o elevado número de desempregados entre os jovens do Distrito Federal, o distrital Rodrigo Delmasso propõe a criação de uma nova bolsa dirigida a esse público.

De acordo com Delmasso, que não se reelegeu, esse auxílio financeiro seria pago a todos os jovens, em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 18 a 29 anos.

Mas, ao contrário de outras bolsas, essa seria paga apenas uma vez por ano. Seriam R$ 600, que não poderia ser paga a mais de uma pessoa da mesma família.

O beneficiário precisaria estar desempregado, não estar inscrito em nenhum outro programa social do Governo do Distrito Federal e ser aluno de algum curso profissionalizante oferecido pelo Sistema S do Distrito Federal.