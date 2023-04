Vai ter desfile

“Definimos uma série de iniciativas no sentido de promover a apresentação das Escolas e para evitar que esses problemas voltem a acontecer no Carnaval de 2024”

A Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa reuniu, nesta terça-feira, 18, representantes das escolas de samba do DF para discutir a realização do desfile das agremiações ainda neste ano.

Inicialmente marcada para os dias 21 e 22 de abril, a festa foi adiada em razão de restrições impostas pelo Tribunal de Contas do DF em relação ao modelo de financiamento adotado pelo GDF.

Segundo o presidente da comissão, distrital Gabriel Magno, o encontro foi importante para definir novas ações destinadas a viabilizar a realização do desfile e o financiamento das escolas de samba.

“Definimos uma série de iniciativas no sentido de promover a apresentação das Escolas e para evitar que esses problemas voltem a acontecer no Carnaval de 2024”, afirmou.

Dentre as principais definições estão a Buriti e ao TCDF para garantir a realização do desfile até o final de maio, a busca de soluções para as dívidas das agremiações e a realização de um seminário, em 12 de junho, na própria Câmara, para antecipar o planejamento do Carnaval do ano que vem.