UnB no combate ao novo coronavírus

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

(colaborou Cláudio Py)

A UnB está a toda com a execução do seu Plano de Contingência em Saúde do Coronavírus, elaborado por uma equipe de multiprofissionais. O plano, destinado a alunos e professores, detalha, dentre vários temas, ações nos campos da Saúde Mental.

Atendimento psicológico

As atividades envolvem atenção psicossocial, prevenção e promoção da saúde e de articulação de discentes e docentes. “Seguimos no monitoramento da doença para que a administração planeje o futuro pós-pandemia”, afirmou a reitora, Márcia Abrahão.

Demissão de procurador

Causou burburinho da Procuradoria Regional da República da 1ª Região (PRR1) a aprovação, ontem (12), pelo Conselho do MPF, da demissão do procurador Ângelo Goulart Villela, acusado de, valendo-se do cargo, passar informações sigilosas à J&F.

Livre trânsito

De acordo com o MPF, o procurador vendeu dados de investigações do MPF ao grupo dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Informações de bastidores são de que, antes de ser preso, em maio de 2017, Joesley tinha livre trânsito em vários gabinetes da procuradoria.

Reclamem no Congresso

O deputado distrital Rafael Prudente (MDB/foto) chamou a atenção, em meio às críticas de sindicatos, ao aumento das alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores do GDF em adequação à reforma da Previdência – aprovada pelo Congresso em 2019.

Problemas

Para Prudente , cabe aos servidores que estão insatisfeitos reclamar ao Congresso e não ao GDF. “Agora, estados e DF precisam se adequar à reforma, sob pena de enfrentarmos problemas”, disse ele.

Regularização fundiária

Presidente Frente Parlamentar da Agricultura, Pecuária e Hortifrutigrangeiros, o distrital Roosevelt Vilela (PSB) elogiou a sanção da lei que alterou o prazo para regularização fundiária no DF e que dá três anos para os produtores rurais entrarem com seus processos.

Segurança jurídica

“A regularização contribui para barrar o crescimento desordenado, além de dar mais segurança jurídica para os produtores”, afirmou ele, que foi um dos articuladores para aprovação da matéria, pela CLDF.

No IGESDF

Depois de visitar o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IGESDF), o deputado distrital Jorge Vianna (Podemos) criticou a quarteirização de serviços por parte da entidade. Ele recebeu várias críticas de servidores de lá.

Quarteirização

De acordo com Viana, a Secretaria de Saúde do DF terceirizou a gestão de unidades de saúde do IGESDF e essa, por sua vez, quarteirizou os serviços para outras empresas. “Isso é injustificável”, disse ele, que está pedindo informações ao GDF sobre o caso.

Crianças e adolescentes

O deputado Fábio Félix (PSB) está intensificando campanhas voltadas para a defesa de crianças e adolescentes do Distrito Federal em épocas de isolamento social por conta da epidemia do novo coronavírus.

Vulnerabilidade

Segundo Félix, é preciso redobrar o olhar de acolhimento sobre as vítimas de violência, exploração e abuso, principalmente nesta faixa etária. “Estar em isolamento social estimula uma situação de extrema vulnerabilidade. O momento exige atenção”, destaca.

Dentistas

Por meio de ofício, o deputado distrital Delmasso (Republicanos), representando um grupo de cirurgiões-dentistas do DF, pediu ao Conselho Federal de Odontologia o cancelamento da anuidade de 2020.

Anuidade

Delmasso também solicitou um desconto de 50% na anuidade de 2021, pelo fato de a única fonte de renda para a maioria destes profissionais ter sido interrompida. “A classe está preocupada”, destacou ele.

Fiscalização

A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF) chamou a atenção, recentemente, para a necessidade de se fiscalizar os governos neste período, já que o decreto de estado de calamidade pública exclui a necessidade de licitação para contratações no Executivo.

Cota parlamentar

A deputada disse que defende como propostas para redução de gastos públicos. com vistas a investimentos de combate ao coronavírus, o uso de quase R$ 2 bilhões do Fundão, redução de 20% do salário dos parlamentares e diminuição do valor da cota parlamentar.

Abonos de férias

O juiz trabalhista Rubens Curado, de Brasília, negou pedido de tutela de urgência requerida pela Fentect para que a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) deixasse de suprimir abonos pecuniários de férias com pedidos anteriores à MP 927/2020.

Contramão

A chamada venda de um terço de férias representa manter o trabalhador em efetivo trabalho, na contramão das diretrizes do combate à pandemia, ensejando manifesto perigo de submeter trabalhadores ao risco de contágio, explicou o magistrado.

Alinhando estratégias

A secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, participou segunda-feira (11) de reunião por videoconferência com secretários e dirigentes estaduais de turismo do país, promovido pelo Brazilian Luxury Travel Association (BLTA).

Ações conjuntas

O objetivo principal da reunião foi alinhar as estratégias de forma conjunta para o setor, referentes a temas como leis trabalhistas, facilitação de acesso ao crédito e apoio junto à ANEEL para redução da tarifa de energia, entre outros.

Comércio de rua

A Fecomércio DF tem reafirmado junto a autoridades a importância de campanha para valorizar o comércio e tentar amenizar prejuízos decorrentes das ações de prevenção à pandemia. A entidade pede estímulo ao comércio de vizinhança por moradores.

Ação nacional

De acordo com o presidente da Federação, Francisco Maia, a entidade tem trabalhado para que o cenário não se agrave. “Mas é necessária uma ação nacional que objetive a manutenção das empresas, porque a situação é crítica”, ressaltou.