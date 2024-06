Um rumo para o PSDB

Após os preparativos para uma reviravolta no PSDB, para pôr fim à desidratação do partido e a escolha de novos nomes para revitalizá-lo, começa agora a definição de candidaturas.

O PSDB já foi um grande partido e a reincorporação de nomes que lhe garantiram vitórias eleitorais e espaço público, já está trazendo figuras capazes de disputar majoritárias, como Maria de Lourdes Abadia ou Sandro Avelar.

Agora, passou a apostar na distrital Paula Belmonte, que já vem sendo disputada por outras legendas. Paula traz consigo a vantagem de já ter um pezinho no partido – está filiada ao Cidadania, federado ao PSDB, e na eleição passada teve chances de concorrer ao Buriti, mas perdeu em uma luta interna com o senador Izalci Lucas, Agora poderia ser a candidata do PSDB a governadora ou mesmo a outro cargo majoritário.