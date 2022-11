Um recado para os governadores

Lula quer saber, de cada um deles, quais as obras prioritárias que pretendem desenvolver durante seus mandatos

Coordenador da campanha de reeleição do ex-presidente Lula no Distrito Federal, o ex-deputado e ex-secretário Geraldo Magela prevê que o primeiro encontro do presidente eleito com Ibaneis Rocha e com todos os demais governadores, atuais e eleitos este ano, deverá acontecer dentro de uma a duas semanas.

Lula quer saber, de cada um deles, quais as obras prioritárias que pretendem desenvolver durante seus mandatos. Será o primeiro passo para que Lula adote um programa de crescimento, a partir de obras na infraestrutura.

A ideia é que, a partir dessa definição, o Brasil passe a tocar obras, criando empregos e, com isso, rápido crescimento. Brasiliense, Magela avisa que os governos abrirão assim um processo para conversar, dialogar e buscar recursos.

Vale em tudo, diz ele, para Ibaneis Rocha, ainda que o PT não pretenda aliar-se a ele, e muito menos participar de seu governo. Quer, ainda, aprofundar o diálogo com o MDB de Ibaneis.

Aceno também ao mercado financeiro

Magela informa que ainda não há prazo para definição dos novos ministros, em especial para a gestão da economia, mas garante que o chamado “mercado” tem de ser ouvido e atendido.

Ressalta, porém, que mesmo com o mercado sendo atendido e ouvido, o governo Lula não terá compromisso apenas com as necessidades econômicas, mas também com as necessidades sociais.

Isso significa, segundo ele, que o futuro governo procurará conciliar essas duas questões e, especial, “evitar qualquer grande solavanco nesse processo”.