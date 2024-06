Um ranking para lá de ruim

Mesmo com a longa experiência que o tornaram presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública e presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado brasiliense Alberto Fraga se assustou com a pesquisa que acabou de sair e que mostra: entre 163 países pesquisados, o Brasil é o 131º em violência, perdendo na América do Sul apenas para Venezuela e Colômbia, que estão nas 146ª e 142ª posições do crime.

A Argentina está à nossa frente, disparada, com muito mais segurança. Pior, Fraga tomou conhecimento dos dados logo antes de receber no seu gabinete a Embaixadora da Alemanha, para falar, claro, sobre segurança pública.

“Confesso que ela me fez algumas perguntas que fiquei com vergonha de responder, pois é evidente que tenho que jogar a culpa de tudo isso no governo da Esquerda, que governou este País por 16 anos, nos quais a bandidagem só cresceu”, comentou o deputado.

Mas Fraga também culpou “decisões equivocadas de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, desde o momento em que julgaram aquela ADPF que decidiu que a polícia não poderia subir os morros”. Para o deputado, é por isso que todo líder de facção no Brasil está escondido no Rio de Janeiro, porque o Governo não entra lá.

Fraga, claro, não perdeu a oportunidade de alfinetar um de seus alvos favoritos: “a única pessoa que eu sei que entra lá nos morros sem escolta é o Flávio Dino, que vai ao Complexo da Maré sem nenhum problema, vai lá conversar com os bandidos e fica tudo por isso mesmo”.