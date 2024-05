Um arquivo para ninguém colocar defeito

Hoje frequentando as redes sociais também para ler poesia, o ex-governador José Roberto Arruda mostra paralelamente que controla um interessantíssimo arquivo da história brasiliense.

Há pouco mostrou sua primeira posse como integrante de um governo do Distrito Federal. Ainda cabeludo e barbudo, como entrou na política, aparece tomando posse no governo do também mineiro José Aparecido.

Foi, aliás, a administração que, entre outras medidas de grande repercussão mundial, obteve para Brasília a condição de Patrimônio Cultural da Humanidade.

Na foto, além de Arruda e do governador José Aparecido, aparecem também o secretário Silvestre Gorgulho – anos mais tarde integrante do governo Arruda – e o chefe da Casa Civil, Guy de Almeida.