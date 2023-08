Turismo com novo visual

A defesa do político argumenta que as provas utilizadas para a condenação de Arruda são nulas e não poderiam ter sido utilizadas pelo juiz cível

Depois de duas idas relativamente recentes ao Caminho de Santiago, o ex-governador José Roberto Arruda tomou gosto por percorrer a Europa.

Adotou novo visual, retomando a barba depois de quase trinta anos sem ela e está com vários de seus filhos, entre eles Arthur, Maria Luísa e Maria Clara, os mais novinhos.

Em Londres, onde já mora há tempo outro de seus filhos, Arruda levou todos para visitar o Imperial War Museum – Museu Imperial da Guerra – que na verdade é um conjunto de exibições diferentes, uma delas o Churchill War Rooms, um labirinto subterrâneo de onde o primeiro-ministro administrou o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial.

Defesa de ex-governador recorre de condenação

A defesa de José Roberto Arruda deve recorrer ainda esta semana da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que condenou o ex-governador e mais cinco réus em processo derivado da Operação Caixa de Pandora, ocorrida em 2009. Isso significa que o processo correu na Justiça brasiliense por 14 anos.

O advogado de Arruda, Paulo Emílio Catta Preta, acredita na cassação da sentença ou em sua reforma. Pela decisão, Arruda teve os direitos políticos cassados por 12 anos, está proibido de contratar com o poder público por dez anos e terá que pagar uma multa no valor de R$ 1,5 milhão, mesmo valor dos demais réus, entre eles o ex-secretário Durval Barbosa, delator do processo.

A defesa do político argumenta que as provas utilizadas para a condenação de Arruda são nulas e não poderiam ter sido utilizadas pelo juiz cível.

De acordo com os advogados, “o único elemento de prova utilizado para a condenação ostenta nulidade insuperável decorrente da quebra de cadeia de custódia pela Polícia a permitir a sua demonstrada manipulação”.