Tudo pelo Guará

Moradora histórica do Guará, a distrital Dayse Amarílio investe no eleitorado da cidade, assim como em sua categoria profissional, a enfermagem. Na manhã desta terça-feira (4), a Dayse Amarílio prestigiou a reinauguração da unidade do CRAS do Guará.

A parlamentar, que é moradora da cidade, destinou mais de R$ 1 milhão para a revitalização da unidade. Uma demanda antiga de usuários e servidores do equipamento público. As obras tiveram início em agosto de 2023 e foram finalizadas no último mês de maio.

Fico muito feliz em poder ajudar a transformar a realidade da população do Guará. A entrega da unidade do CRAS da cidade totalmente revitalizada é um sonho que virou realidade. A política é isso, ouvir e trabalhar para atender as demandas da comunidade” , diz Dayse.