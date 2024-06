Transporte gratuito para visitar bebês prematuros

A Câmara Legislativa começou a discutir, em comissão geral realizada no plenário, a gratuidade no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal para mães, pais ou responsáveis legais que tiverem bebês prematuros internados em unidade neonatal da rede pública de saúde do DF.

A proposta é da distrital Paula Belmonte, que se dispõe a acolher emendas, mas que tem a expectativa de que o projeto seja aprovado até agosto, instituído “Mês da Primeira Infância”.

A distrital reforçou que o contato dos pais com seus filhos recém-nascidos é importante para ambos e lamentou que muitos sejam privados disso por não poderem arcar, financeiramente, com as idas às unidades de saúde.

“Muitos pais não conseguem visitar seus filhos por conta das passagens. Mas esse é um valor pequeno para um impacto imenso para a saúde e o restabelecimento das crianças”, argumentou. Segundo Paula Belmonte, uma minuta do projeto já foi enviada ao secretário de Economia do DF, Ney Ferraz. “Ele disse que o impacto orçamentário dessa gratuidade é mínimo frente ao de se manter uma criança na neonatalogia”, contou a distrital.

Uma das defensoras da proposta, a médica Marta Rocha, do Departamento Científico de Neonatologia da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, avaliou que a matéria não é apenas “meritória”, mas “um ato de humanidade”, “para que nenhum recém-nascido no DF deixe de receber visita”.

Tema rende frutos

A pauta da primeira infância nunca rendeu tanto retorno à distrital Paula Belmonte, como agora. Defensora daqueles que “não têm título de eleitor”, as crianças de zero a seis anos, conforme costuma dizer, a distrital, que acaba de ser condecorada pela Câmara dos Deputados, com a Medalha Amigo da Primeira Infância, está fazendo uma especialização em temas relacionados a essa pauta, na universidade de Harvard, em Cambridge (EUA).

Bolsista, convidada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Paula ficará esta semana, entre autoridades internacionais especialistas no assunto, com atividades exclusivas aos 40 convidados. “É uma honra ser convidada para um evento desse porte, que reúne autoridades nessa pauta que me trouxe para a política”, destaca a distrital.