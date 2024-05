Transpetro no Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça

A Transpetro aderiu à 7ª edição do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, promovido pelo governo federal. A iniciativa demonstra o compromisso da companhia com a igualdade de oportunidades para homens e mulheres na empresa e em adotar boas práticas para combater a discriminação e o preconceito de gênero e raça no ambiente de trabalho.

A solenidade foi realizada em Brasília e teve o gerente executivo do Gabinete da Presidência da Transpetro, Roni Anderson Barbosa, como representante da empresa na assinatura do documento. Ao firmar esse compromisso, a Transpetro busca obter pela quinta vez o selo que certifica as empresas que adotam práticas de destaque na promoção da equidade de gênero e raça.

“A Transpetro vem realizando um trabalho intenso e perene de sensibilização para a valorização das diferenças como um ativo da companhia. Ainda temos um caminho a percorrer, até mesmo enquanto sociedade, principalmente diante de grupos minorizados. Integrar a lista de empresas presentes aqui hoje comprova que estamos empenhados em contribuir com esta pauta e em promover uma empresa cada vez mais diversa, inclusiva e igualitária”, afirma Aline Fernandes, gerente setorial de Diversidade da Transpetro.