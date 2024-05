Tradição de Pentecostes

Mantendo sua tradição, o ex-distrital Cláudio Abrantes mostrou em sua Festa do Divino, em Planaltina, no último sábado, mostrou a força da tradição religiosa. E, claro, também a força política de Claudio Abrantes, atual secretário de Cultura do DF.

Após as celebrações no centro da cidade, Abrantes ofereceu um almoço para mais de 1,2 mil pessoas. Entre elas, nomes de peso da política local, como o governador Ibaneis Rocha, o presidente do DER Fauzi Nacfur e os secretários José Humberto Pires, Marcela Passamani, Cristiano Araújo, além do presidente do TCDF, Marcio Michel.

Católico fervoroso e festeiro histórico, Claudio Abrantes promoveu o almoço na Chácara Nossa Senhora da Abadia, de propriedade de Daniel Marques, ex-deputado e uma liderança em Planaltina. Teve salve geral de Ibaneis, para que seu line-up estivesse presente.

O governador, que não esconde seu apreço pela cidade e por Claudio, estava totalmente à vontade. Abrantes agradeceu pelas presenças de todos, e serviu carne de porco com guariroba e vaca atolada.

“A festa do Divino reacende a nossa fé, nossa devoção e, acima de tudo, nossa gratidão pela vida”, disse Claudio Abrantes.