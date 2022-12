Todo apoio para Wellington Dias

Os petistas tinham sua agenda, como a indicação da deputada reeleita Érika Kokay para um ministério, como o da Mulher ou o dos Direitos Humanos

A cúpula do PT brasiliense esteve na noite de quarta-feira, 21, reunida com representantes do grupo de transição, no CCBB. Até o ex-secretário Swedenberger Barbosa, que há anos não aparecia muito em contatos políticos públicos, esteve lá.

Os petistas da capital tinham sua agenda, como a indicação da deputada reeleita Érika Kokay para um ministério, como o da Mulher ou o dos Direitos Humanos, além de um posto para o ex-candidato ao Buriti, Leandro Grass, que teve bom desempenho.

Na conversa, porém, houve convergência na indicação do ex-governador piauiense Wellington Dias para a pasta do Desenvolvimento Social, aquela que controla o Bolsa Família. Havia a preocupação de que o Ministério, desejado também pela senadora Simone Tebet, deixasse a órbita do PT.

Com o apoio à escolha de Wellington Dias, anunciada nesta quinta, 22, o PT brasiliense reforça sua posição na Esplanada. Wellington Dias teve o nome anunciado e, em seguida, correu para o Congresso, onde acompanhou a votação do Orçamento. Ele já fora um dos principais negociadores da PEC da Transição, atuando em nome de Lula.

Em defesa do Fundo Constitucional

Amigo pessoal de Wellington Dias, o deputado petista Chico Vigilante contesta a versão de que tenha dedo de Lula no projeto de extinção do Fundo Constitucional apresentado – e logo retirado – pelo senador Randolfe Rodrigues. “Tudo o que o governo de transição não precisa é desse tipo de confusão e, portanto, a ideia deve ter saído da cabeça do próprio Randolfe”, comenta o distrital.

Conquista do povo de Brasília, diz Vigilante, o Fundo obriga a União a União repassar os recursos para a manutenção das Forças de Segurança do Distrito Federal, assim como a saúde e a educação na capital. “É a terceira vez”, relata Chico Vigilante, “que atentam contra o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Primeiro foi uma deputada, filha do Garotinho, lá do Rio de Janeiro.

Depois, surpresa, o governador Rodrigo Rollemberg falou em desviar 10% dos recursos para o Entorno, como se essa demagogia representasse a solução para a região. Agora foi o senador Randolfe Rodrigues do Amapá. Um verdadeiro ataque contra a nossa população”, disse Chico. O deputado lembra ainda que no mundo inteiro é o governo federal que sustenta as despesas extraordinárias de suas capitais.

Secretaria de Segurança

Chico Vigilante avisa que a melhor solução para a Segurança do Distrito Federal seria a manutenção, pelo governador Ibaneis Rocha, do atual secretário, Júlio Danilo Souza Ferreira.

O próprio Ibaneis disse para a bancada na Câmara Legislativa que Júlio Danilo ficaria até o final de seu primeiro mandato. “O ideal”, diz o distrital, “seria que o secretário ficasse no cargo mesmo depois, pois já tem entrosamento com os demais poderes”.