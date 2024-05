O governador Ibaneis Rocha atribuiu “ao trabalho incansável dos nossos garis”, a escolha de Brasília como a terceira cidade mais limpa do Brasil. Perde para Maraú, no Rio Grande do Su. Ibaneis lembrou que, em 2022, instituiu como ponto facultativo o Dia do Gari, exclusivamente para os trabalhadores da limpeza urbana.

“Isso significa que hoje é um dia sem lixo, para conscientizar também a população sobre o descarte correto de resíduos, pois como governo, estamos comprometidos em proporcionar melhores condições de trabalho para esses trabalhadores”, registrou Ibaneis.

O governador fez questão de enviar mensagem registrando “Meu sincero agradecimento a cada um”.