Terá sido a primeira-ministra?

Em um venenoso pronunciamento feito nesta terça-feira, 4, da tribuna, o senador brasiliense Izalci Lucas mostrou que um decreto-lei de 1980 permite que o Ministério da Justiça imponha alíquota de até 400% às importações.

“No entanto, o Brasil enfrenta algumas empresas chinesas – tem aqui a Shein, a Shopee – que já faturaram, só em 2023, R$35 bilhões. São duas empresas que vendem produtos chineses e que pagam sabe quanto de imposto hoje? Nada! Zero!”

Então, completou, você compra hoje, pela internet, calçados, vestuário, remédios… Hoje, você compra tudo pela internet. Tributação zero!

“Aliás, não sei se a primeira-ministra Janja é contra a taxação desse tipo de procedimento”, disse Izalci, em uma alfinetada certeira, pois se atribui a ela a influência sobre Lula contra a taxação, achando que prejudicaria mulheres de baixa renda.

Mas a verdade, completou Izalci, “se você vai a Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul -, vê que as indústrias de calçados estão simplesmente quebradas, vão demitir todo mundo, estão demitindo os funcionários. Assim, a indústria de tecidos, de vestuário, porque, hoje, você adquire pela internet com um preço muito inferior, e por quê? Porque a taxação dos produtos feitos aqui no Brasil chega a quase 100%”. Como é que você vai competir com a indústria chinesa, que tem denúncias, inclusive aqui, de mão de obra escrava, que não tem os mesmos encargos trabalhistas que nós temos?