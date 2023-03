Tempo para bater uma bolinha

Mas pelo menos ela já pode arranjar um tempo para um exercício de futevôlei, ainda que em um campinho improvisado

Embora em ritmo menor do que nas semanas em que governou o Distrito Federal, a agenda da vice Celina Leão permanece agitada, em especial depois que o governador Ibaneis Rocha lhe conferiu a missão de administrar as relações com o Entorno.

Mas pelo menos ela já pode arranjar um tempo para um exercício de futevôlei, ainda que em um campinho improvisado, neste final de semana.