Temer vira testemunha de acordo

No fim, Temer testemunhou uma reafirmação de que Ibaneis e Flávia estarão juntos na chapa majoritária da capital, com Ibaneis disputando a reeleição

Era um jantar na casa do secretário da Casa Civil do Buriti, Gustavo Rocha, para comemorar a filiação ao PL de sua esposa, a secretária de Justiça, Marcela Passamani, na presença de seu chefe, o governador Ibaneis Rocha, e de um amigo do dono da casa, Michel Temer, que levou seu sucessor na presidência do MDB, Baleia Rossi. Também havia dirigentes do PL, entre eles a presidente do diretório no Distrito Federal, a ministra Flávia Arruda (foto). No fim, Temer testemunhou uma reafirmação de que Ibaneis e Flávia estarão juntos na chapa majoritária da capital, com Ibaneis disputando a reeleição e Flávia a cadeira de senadora.

Com Reguffe

O recém-confirmado presidente regional do União Brasil, Alberto Fraga, garantiu seu apoio ao senador José Antônio Reguffe para que dispute tanto a reeleição quanto o Palácio do Buriti. “Será muito bem-vindo”, reiterou. Fraga conta que insistiu de todas as formas para que a ministra Flávia Arruda fosse candidata ao Buriti por seu partido. “Mas ela se manteve irredutível”, desabafou. Reguffe, de seu lado, quer um período de vinte dias para definir que cargo disputará nas eleições deste ano.

Sindicalistas no palanque de Rosilene

Rosilene Corrêa, diretora do Sinpro-DF que disputa internamente no PT brasiliense a vaga à candidatura ao Buriti com Geraldo Magela, recebeu apoio de mais de cem entidades de classe ligadas ou simpáticas à legenda – sindicatos, centrais de trabalhadoras e associações que firmaram um abaixo assinado apoiando a candidatura dela. Nele afirmam que Rosilene não apenas vencerá a eleição como garantirá à campanha presidencial de Lula “o mais aguerrido e vibrante palanque eleitoral possível no Distrito Federal, eletrizando nossa militância no PT”.

De todo o País

São 140 as assinaturas no documento, quase todas de sindicalistas, embora dela constem, por exemplo, uma que se identifica apenas como “portuário de Santos” e outra de “metroviário de São Paulo”. Apenas 11 se declaram do Distrito Federal. Outros 47 representam a CUT. Há assinaturas de sindicato dos bancários do Piauí, Campo Grande, ABC paulista e Alagoas, da Sec do Extremo Oeste de Santa Catarina-Contracs, do SindSuper Mossoró do Rio Grande do Norte e de sindicatos de professores de todo o País.

Carroceiro a prêmio

O distrital Daniel Donizet busca informações sobre carroceiro que trafegava pelas ruas do Itapoã com uma carcaça de carro instalada (foto) sobre seu veículo puxado por um cavalo magro e esfaimado. Para Donizet, a crueldade do ser humano não tem limites. O distrital pede para quem conhecer o “covarde” que o notifique. Pretende levar o caso para a CPI dos Maus Tratos a Animais.

Apelo

O presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, fez um apelo inesperado ao deputado brasiliense Luís Miranda para que dispute a reeleição pelo Distrito Federal, e não por São Paulo. Luís Miranda ainda não respondeu, mas está na dúvida sobre as suas chances de repetir a zebra eleitoral de quatro anos atrás.