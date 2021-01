Tecnologia: distrital quer levar adiante a proposta de reconhecimento facial

PUBLICIDADE

Hykda Cavalcanti e Catarina Lima

O deputado distrital Hermeto (MDB/foto) pretende atuar este ano pela tramitação e aprovação de proposta de sua autoria, apresentada no ano passado, para que a tecnologia de reconhecimento facial seja utilizada na criação de um banco de dados com vistas à prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes.

Ajuda – Hermeto já é autor da lei que estabelece regras para o uso dessa tecnologia aqui no Distrito Federal. A ampliação para menores poderia ajudar as forças de segurança na resolução de casos de desaparecimento de pessoas nessa faixa de idade. O texto em questão é o PL 1.649/2020, em tramitação na Câmara Legislativa do DF (CLDF).

No Itapuã

A Região Administrativa do Itapuã terá um Centro Interescolar de Línguas (CIL). A implantação foi autorizada, após diversas solicitações do deputado distrital, Eduardo Pedrosa (PTC).

Capacitação – “A cidade, que era uma das únicas do DF que não tinha uma unidade do CIL, agora será contemplada e a população poderá, através da rede de ensino público, se capacitar e aprender outras línguas”, afirmou o parlamentar.

Agilidade – Pedrosa já destinou emendas para a construção, mas fará uma nova alocação de recursos para dar agilidade na obra. Segundo ele, “com o mercado competitivo e a dificuldade de acesso a um emprego, um novo idioma, dará mais oportunidades a muitas pessoas”.

Oitiva

A Comissão Especial da Vacina – instituída na última semana pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), realizará hoje, às 16h30, oitiva com o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto.

Logística – O objetivo é avaliar a logística preparada para o início da imunização no DF. Os deputados querem saber detalhes sobre a quantidade de doses e de salas de vacinação, organização de filas, treinamento dos profissionais de saúde e datas de vacinação.

Reabilitação

O deputado distrital José Gomes (PSB) apresentou um projeto de lei que prevê a criação de centros integrados de reabilitação para curados da covid-19. A proposta prevê o atendimento especializado para todos os que forem contaminados e ainda apresentarem sequelas da doença.

Integração – A proposta do distrital prevê que estes centros prestem atendimento de fisioterapia respiratória e motora, cardiologia, fonoaudiologia, clínica médica, pneumologia, reumatologia, psicologia, psiquiatria e assistência social, dentre outros.

Política distrital

Preocupado com a situação dos compositores e músicos do DF, o deputado distrital Robério Negreiros (PSD) voltou a defender a tramitação, após o fim do recesso, do projeto que cria a “Política Distrital de Promoção, Salvaguarda, Fomento e Incentivo aos Compositores e Músicos do DF”.

Sofrimento – “Músicos e compositores são os profissionais que mais têm sofrido com a pandemia e que têm resistido bravamente ao abandono causado pela omissão de políticas públicas que deveriam incentivar a produção cultural, neste período”, disse Negreiros, ao justificar a importância do projeto.

Audiências

A Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara distrital realizará, ainda este mês, duas audiências públicas remotas para discutir as vacinas contra o novo coronavírus que serão utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações. A primeira audiência será quarta-feira (20), às 18 horas.

Biomanguinhos – Contará com a participação do presidente do Biomanguinhos (vinculado à Fiocruz) – entidade que será responsável pela produção da Vacina da Universidade de Oxford/AstraZeneca –, Maurício Zuma, A segunda audiência, com data ainda a ser confirmada, será com representantes do Instituto Butantan, responsável

pela Coronavac.

Pesquisa

Com o intuito de mensurar a eficácia de medidas de proteção à mulher, a Procuradoria Especial da CLDF lançou uma pesquisa online dirigida para mulheres que já tenham sofrido algum tipo de violência doméstica e/ou familiar. A intenção é usar os dados na criação de novas políticas públicas voltadas para o tema.

Feminicídios – Conforme dados do órgão, o Distrito Federal registrou, já na virada do ano, duas tentativas de feminicídio. E, no intervalo de menos de uma semana, duas mulheres foram assassinadas por seus ex-companheiros no DF. Ambas contavam com medidas protetivas deferidas.

Pela Educação

Integrantes da Frente Parlamentar Mista da Educação e da Comissão Externa do MEC, dentre eles o deputado federal Professor Israel (PV-DF), formalizaram uma carta dirigida aos candidatos à presidência da Câmara e do Senado com pedidos de prioridade em relação ao setor.

Prioridade – De acordo com Israel, que é secretário geral da Frente, “é preciso unir forças para que o diálogo seja garantido no Congresso”. Segundo ele, “a Educação tem que ser prioridade para superarmos a desigualdade acentuada nesse período de isolamento e, sobretudo, para recuperação do desenvolvimento econômico e social brasileiro no pós-pandemia”.

Eixos – O texto aponta Projetos de Lei de Educação divididos em quatro eixos centrais: (1) medidas urgentes para mitigar os efeitos da pandemia, (2) governança e orçamento, (3) educação profissional, científica e tecnológica, e (4) formação docente.

Lamento

Foi muito lamentado no Judiciário do Distrito Federal e em tribunais como TRF-1 e STF o falecimento, no fim de semana, do ex-ministro aposentado do STJ Hamilton Carvalhido, vítima da covid.

Amigos – Carvalhido, de 79 anos, era bem entrosado com a magistratura e tinha muitos amigos pelo seu jeito expansivo e alegre, tanto entre juízes e ministros como, sobretudo, entre os servidores com quem trabalhou.

“História”

Dois parlamentares da bancada do DF em especial, destacaram nos últimos dias a aprovação das vacinas do Butantan e da Fiocruz pela Anvisa. A deputada federal Flávia Arruda (PL), que foi para o aeroporto esperar a chegada do avião com o carregamento das vacinas, disse que considera o momento “histórico”.

“Esperança” – “Traz esperanças para todos nós, de dias melhores. Aproveito para homenagear todos os que perderam suas vidas até agora”, ressaltou Flávia. Já o senador Izalci Lucas (PSDB) enfatizou que “sem a ciência, a inovação, a tecnologia e a capacidade de nossos pesquisadores e médicos isso não seria possível”.