Teatro de Arena sai da concessão do CAVE

Durante reunião, na manhã desta segunda-feira, 31, com o secretário de Governo, José Humberto, e o secretário de Projetos Especiais, Roberto Vanderlei, a distrital Dayse Amarilio foi informada que a área do Teatro de Arena será retirada do escopo do projeto de concessão do Complexo do CAVE, atendendo solicitação da comunidade e do Conselho de Cultura da cidade.

De acordo com a análise apresentada a Dayse, constatou-se que a retirada do Teatro de Arena do projeto de concessão não acarretará substancial perda de receita por parte do concessionário, o que torna viável técnica e econômico-financeira a retirada.