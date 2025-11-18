TCDF visita o Corpo de Bombeiros do DF

O presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), Manoel de Andrade, comandou, ontem, no Corpo de Bombeiros do DF, a 7ª edição do projeto “Visita aos Gestores do GDF”.



A iniciativa leva a parte técnica do tribunal para os órgãos públicos, para tirar dúvidas dos gestores, sobretudo de processos de auditoria e fiscalização na Corte de Contas. Ainda em 2025, foram visitados Codhab, Detran, Hospital da Criança, Novacap e secretarias de Educação e de Saúde.



“O Tribunal era antipático para conversar com o cidadão e hoje abrimos as portas. O agente daqui é o mesmo de lá, com objetivo único, que é servir bem a sociedade”.