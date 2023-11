Ela prevê mais retrocesso com a portaria que suspendeu o ato permitia o funcionamento de supermercados aos domingos e feriados

A deputada brasiliense Bia Kicis, sempre ela, enfureceu-se com a mexida nas relações de trabalho. Ela prevê mais retrocesso e desemprego à vista com a portaria do Ministério do Trabalho que suspendeu o ato permitia o funcionamento de supermercados aos domingos e feriados.

Agora será necessária autorização por acordo coletivo e aprovação por legislação municipal. E o acordo coletivo, como se sabe, implica desembolso em favor dos sindicatos.

Para Bia Kicis, “esse é o desgoverno Lula: para você que trabalha a semana inteira e aproveita o domingo para, além de descansar e curtir a família, fazer as compras no supermercado, a vida vai ficar mais difícil”.

E, em contrapartida, com a redivisão do trabalho causada pelo fechamento aos domingos, comerciários perderão o emprego.