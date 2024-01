Substituição na Secretaria de Transportes

No caso, o nome visto como mais provável é o do atual chefe de gabinete do secretário, Zeno Andrade Gonçalves

Deve receber solução interna a substituição do secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Flávio Murilo Prates, que solicitou ao governador Ibaneis Rocha sua exoneração do cargo. Ele permaneceu apenas nove meses no cargo. Empossado em abril de 2023, Flávio ainda não formalizou o pedido de demissão e, assim, não tem data marcada para sair. Ibaneis deverá adotar a mesma fórmula aplicada nas mais recentes substituições de auxiliares, colocando no cargo um técnico identificado com a gestão anterior. No caso, o nome visto como mais provável é o do atual chefe de gabinete do secretário, Zeno Andrade Gonçalves. Flávio Murilo Prates enfrentou temas complexos nas últimas semanas de sua gestão, como a privatização da Rodoviária do Plano Piloto, mas alegou motivos pessoais para sua saída. Sua família reside em Goiânia e não tem como se mudar para Brasília.