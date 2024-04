Só para complicar

Como se já não fosse suficiente a encrenca do X com o Brasil, quem entra no jogo? O presidente da Argentina, Javier Milei, viaja para os Estados Unidos nesta terça, 9, para uma série de eventos, incluindo uma reunião com o empresário Elon Musk, dono da rede social.

A reunião com Milei foi confirmada pelo porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni. “Em 13 de abril, está previsto uma viagem ao Texas para visitar a fábrica da Tesla e neste dia o presidente vai se encontrar com Elon Musk”, disse.

E o controle das mensagens de presídio?

A questão foi discutida, também nesta terça-feira, no plenário do Congresso. O senador brasiliense Izalci Lucas (foto) chamou o ministro Alexandre de Moraes de “Rainha de Copas do STF”, em uma referência à personagem de Alice no País das Maravilhas que mandava cortar o pescoço de todo mundo.

Registrou ainda que “a rede X, antigo Twitter, só é proibida em países sabidamente ditatoriais e antidemocráticos, como Rússia, China, Myanmar, Coreia do Norte, Irã e Turcomenistão, mas isso está a ponto de acontecer também aqui no Brasil”.

Foi complementado pelo também senador Cleitinho, de Minas Gerais (à direita na foto), que a partir da informação sobre “a Anatel deixar operadoras de telefonia de prontidão para retirada de X do ar, fez uma cobrança mais séria.

“Quer dizer, cadê o pessoal ficar de prontidão para poder acabar também com essas ligações de presídios? De um para o outro, sem falar nos crimes de estelionato? Vocês viram essas ligações de presídios que tivemos aí, eu quero ver o mesmo empenho, porque muitos desses presidiários estavam soltos, lá no Rio Grande do Norte. Saíram. Cadê essa prontidão da Justiça para poder acabar com essas linhas diretas que têm em presídios?”