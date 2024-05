Sessão solene para abertura do circuito de quadrilhas juninas

Os festejos juninos de 2024 serão abertos em uma sessão solene especial na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A abertura do 24º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno é uma iniciativa da deputada Doutora Jane (MDB) e ocorre nesta quarta-feira, 29, a partir das 19 horas, no Auditório.

O evento terá representantes de 22 grupos juninos da Liga Independente de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno., autoridades, representantes de instituições e outros convidados de entidades e sociedade em geral.

O circuito de quadrilhas juninas será em quatro etapas, entre 13 de junho a 14 de julho, em quatro cidades do Distrito Federal. O grande vencedor do circuito vai disputar o concurso nacional de dança de quadrilha da Liga.

Na edição de 2023, o grupo Formiga da Roça foi o campeão do circuito. “As quadrilhas juninas ocupam lugar de destaque como opção cultural e formativa para a juventude. Ano passado, tivemos um evento lindo na CLDF, com o auditório lotado e uma noite de muita festa.

O circuito de quadrilhas juninas contribui para a disseminação de uma cultura de paz, ao mesmo tempo em que mantem, preserva, difunde e promove as manifestações tradicionais e populares”, afirma a deputada Doutora Jane.