Será que o Acordo de Paris agora sai do papel?

Hoje secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, o ex-governador Rodrigo Rollemberg aproveitou o seminário (foto) destinado a discutir a estratégia nacional de Mitigação para o período 2024-2035 – uma ação da também ministra Marina Silva, embora poucos saibam o que é mitigação – para assumir um compromisso. Rollemberg prometeu que o Brasil definirá agora suas metas setoriais de emissões para cumprir o Acordo de Paris.

Isso significa, segundo ele, “eliminar o desmatamento ilegal, reduzir o desmatamento legal e investir em um grande programa de reflorestamento na recuperação de áreas degradadas”. Só para lembrar, o Acordo de Paris foi estabelecido em 2015, referendado por centenas de nações no ano seguinte e nunca saiu efetivamente do papel. É o acordo que prevê medidas para conter as emissões do efeito estufa.

Os países ricos nunca aplicaram, para valer, quantias importantes nesse programa. Mas, para Rollemberg, as providências em preparo podem fazer com que a exploração agrícola, segundo ele o maior responsável pela emissão de gases de efeito estufa, possa se tornar no futuro “o grande responsável pela captura de carbono, chegando a emissões negativas”