Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, o Parque da Cidade receberá a primeira edição do Conexão Ambiental.

Durante os quatro dias de evento, que começa na quinta-feira (6/06) e vai até domingo (9), serão realizadas palestras, exposições, feira de adoção de pets, campeonato de mountain bike e shows com o Bloco Eduardo e Mônica e com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro. Tudo de graça.

O evento será aberto na quinta-feira, às 9 horas, na arena montada no estacionamento 12 do Parque da Cidade, em frente ao parque Ana Lídia.

Na solenidade, que contará com a presença do secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, Gutenberg Gomes, e demais órgãos que compõem o sistema de proteção ambiental na capital, será entregue o Programa Parque Educador Digital. Na ocasião também será aberta, oficialmente, a Semana do Meio Ambiente.