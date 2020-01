Secretaria da Pessoa com Deficiência sem estrutura adequada

PUBLICIDADE 

Sem pé…

Anunciado em um mega evento no Buriti no dia 11 de setembro do ano passado, a Secretaria da Pessoa com Deficiência ainda faz jus ao nome. Na época, o então futuro secretário, que tomaria posse no dia seguinte à cerimônia, o distrital Iolando Almeida (PSC), já advertia: “Não tem perna, braço e nem sala”. Quatro meses depois, a pasta continua esvaziada e sem uma estrutura adequada.

..nem cabeça

Apesar do esforço de se criar o órgão palaciano, a ausência de um secretário próprio enfraqueceu o projeto recém-criado. Desde o afastamento de Iolando, o secretário de Justiça, Gustavo Rocha, assumiu “interinamente” o controle da pasta, mas o “interino” já perdura por três meses. Os 14 cargos prometidos também viraram cabide de indicações políticas. A administradora de Arniqueira, Telma Rufino, por exemplo, possui três cargos no local.

Choque de realidade

Embora o alvará de sete dias seja apenas para a construção de casas e moradias individuais, a desburocratização teve impacto também nas grandes edificações imobiliárias da cidade. Ao simplificar a emissão das autorizações, profissionais que trabalham no setor passaram a ficar mais livres e com mais tempo para se dedicarem aos demais projetos. Segundo o presidente da Ademi, Eduardo Aroeira, “todo o setor (imobiliário) acelerou”.

Em defesa de Marielle

Debaixo de chuva, cerca de 100 manifestantes reivindicaram ontem a criação da praça Marielle Franco, que foi vetada. Os argumentos para o veto foram contestados, principalmente depois que o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), sancionou uma paça com o nome da vereadora. A argumentação usada aqui é que ela não é alguém ligada à cidade.

Novas instalações

Ainda em um local provisório, a administração de Arniqueira, comandada por Telma Rufino, já enviou à Casa Civil e à Secretaria de Governo, o projeto do novo espaço. A instalação atual foi cedida pela Terracap, mas a estrutura ainda é precária. A construção, no entanto, deve manter o mesmo padrão de outras sedes de RAs com índices populacionais semelhantes, em torno de 45 mil habitantes.

Painel eletrônico

Com o novo sistema de votações já instalado no Legislativo local, distritais começam um curso rápido nesta semana para aprenderem a utilizar o novo instrumento e entenderem o regramento que será utilizado na condução dos trabalhos de plenário. A casa legislativa retorna às atividades na próxima terça (4).

Por aqui, sem novidade

Sobre o Refis 2020, repercute-se agora o que esta coluna noticiou há meses. O modelo que será enviado em maio, de Refis agressivo e que deve abranger até o principal de algumas dívidas, foi notícia primeiro nesta página.