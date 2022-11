Se quiser, assuma

“Quer secretaria, assuma”. Afinal, existem casos em que o Buriti tem interesse em elevar os suplentes para a Câmara Legislativa

Transição para o segundo mandato adiantando, avançam também as cobranças de cargos na estrutura do Governo do Distrito Federal. Os maiores pidões, claro, são os distritais eleitos e reeleitos.

Os pedidos já estão se acumulando e, como sempre, envolvem todo tipo de cargos, a começar por secretarias e administrações regionais. O governador Ibaneis Rocha estabeleceu um critério básico.

Se o distrital pedir uma secretaria e tiver condições de ser atendido, ele próprio que ocupe o cargo e deixe o suplente exercer o mandato. Tem até uma frase pronta, colocando tudo em pratos limpos:

“Quer secretaria, assuma”. Afinal, existem casos em que o Buriti tem interesse em elevar os suplentes para a Câmara Legislativa.

Já no caso das administrações regionais adotam-se também exigências de competência explícita. Ibaneis não acredita que ineficiências, erros, paralisia e outros vícios administrativos acabem exclusivamente na conta de quem indicou. Acha que tudo isso prejudica a imagem do governo e não admite correr esse tipo de risco.

Contas erradas

Faltando ainda quase 40 dias para a posse da nova Câmara Legislativa, distritais recém-eleitos falam na possibilidade de se reunir um bloco de independentes e de esquerda para alcançar oito distritais e garantir dois lugares na Mesa Diretora.

Por essas contas, esse bloco poderia ter os distritais Fábio Félix e Max Maciel do PSOL, Ricardo Vale, Chico Vigilante e Gabriel Magno do PT, Dayse Amarilio do PSB, Eduardo Pedrosa do UB e Paula Belmonte do Cidadania.

É manobra para negociar cargos. Paula Belmonte já anunciou que não fará oposição raivosa e está alinhada com o PSD, que se alinha agora com o Buriti. Eduardo Pedrosa não tem a menor afinidade com essa turma. E Dayse Amarílio está conversando com todo mundo, para tornar claro que não embarcará em aventuras.