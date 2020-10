SBPC: falta de execução dos recursos destinados ao FADPF repercute na CLDF

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

[email protected]

A deputada distrital Arlete Sampaio (PT/foto) chamou a atenção, na sessão de ontem da Câmara Legislativa do DF (CLDF), para uma nota da SBPC onde a entidade se diz preocupada com a falta de execução dos recursos destinados ao Fundo de Apoio à Pesquisa no DF (FADPF). E recebeu apoio de vários parlamentares neste seu apelo.

Fundo – “Esta Casa aprovou norma determinando que a devolução de recursos originalmente destinados à FAPDF e não utilizados ao longo do ano somente pode ocorrer ao final do exercício”, afirmou Arlete, que pediu para não serem mais protelados editais voltados para programas de financiamento de pesquisas científicas e tecnológicas.

Tráfico de animais

O deputado distrital João Cardoso (Avante) destacou, durante audiência pública realizada recentemente na CLDF sobre tráfico de animais, o alto número de animais apreendidos pelo IBRAM e pela Polícia Ambiental nos últimos anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Medidas – “Os dados apontam a necessidade de discutirmos periodicamente medidas e, quem sabe, revermos a legislação para que o Distrito Federal não seja visto como um elo no contrabando de animais exóticos”, ressaltou.

Pela MP 1000

O deputado federal Luis Miranda (DEM/DF) tem concentrado esforços desde segunda-feira (26) para que a Câmara Federal inclua na pauta da Casa a votação da Medida Provisória 1000/2020, que prorroga o auxílio emergencial.

Desobstrução – Ele já protocolou requerimento neste sentido e ressaltou que além da importância da apreciação da matéria, a iniciativa também levará à desobstrução da pauta e consequente votação de outros projetos cuja votação tem sido obstruída.

Precificador

Uma imobiliária do DF, a 61 Imóveis, criou ferramenta chamada “precificador digital” para ser usada pelos clientes compradores ou inquilinos. O sistema já analisa, com base em ferramentas estatísticas e inteligência artificial, um completo banco de dados dos imóveis anunciados em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Avaliação – A iniciativa permite determinar com precisão o preço de venda ou locação de imóvel a partir do perfil do imóvel. Assim, conforme explicam representantes da empresa, “o poder da avaliação migra do profissional imobiliário para o cliente”. O serviço já está disponível para Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Noroeste, Lago Sul e Lago Norte.

Transporte coletivo

O deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos) celebrou a decisão do GDF de realizar uma nova licitação para o sistema de transporte público coletivo, atendendo decisão judicial que há tempo já havia sido tomada. Ele também sugeriu que sejam feitos investimentos no metro ou no monotrilho.

Sobre trilhos – “É fundamental que façamos a ligação de algumas cidades que estão mais distantes com ao centro de Brasília. Além de uma diminuição de tempo no trânsito, teremos melhora na qualidade do transporte e no preço das passagens”, destacou Delmasso. Só esqueceu que a Transbrasília, em estudo no GDF, pretende fazer esse tipo de interligação.

Qualidade

O deputado distrital Fábio Felix (Psol) também parabenizou a nova licitação no setor de transportes e afirmou que a medida é meritória em abrir para a população o debate, mas destacou a existência de reclamações diversas com relação à qualidade do transporte oferecido atualmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tarifas – Félix também reclamou que o reajuste na tarifa técnica foi utilizado como argumento para o aumento das tarifas no ano passado. “Nesse novo reajuste que será feito, foi exigido um retroativo dos últimos sete anos, ou seja, desde 2013. As empresas terão um embolso de R$ 702 milhões”, frisou.

Denúncia

Informações que chegaram à coluna são de que uma cooperativa habitacional contemplada com lotes na expansão do Guará (Cidade do servidor) está sendo acusada de vender bem mais lotes do que os 25 a que tinha direito.

Apuração – O caso já está sendo apurado em sigilo pela polícia, que recebeu depoimentos de vítimas denunciando terem pago até R$ 50 mil pelo direito ao lote, sem terem sido contempladas. Essas pessoas nunca receberam a devolução do dinheiro.

Diplomacia

O deputado Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), que é presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil–Países Baixos, participou de reunião na Embaixada dos Países Baixos, como forma de estreitar relações diplomáticas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acordo – Ribeiro destacou que deu entrada em dois requerimentos de urgência na Câmara para agilizar a deliberação do Acordo Sobre Serviços Aéreos entre o Brasil e o Reino dos Países Baixos, assinado no ano passado.

Cooperação

O BRB firmou ontem acordo de cooperação técnica com o Consórcio Nordeste, e passa a ser parceiro preferencial da entidade, composta por 9 Estados. São eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

Nordeste – Pelo acordo, o BRB e o Consórcio irão desenvolver uma plataforma de investimentos que permitirá financiar projetos estruturantes para o desenvolvimento econômico da região. O objetivo é captar recursos nacionais e internacionais para o financiamento dos investimentos nos Estados consorciados.

Prazo

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) alertou que vai até a próxima terça-feira (3) o prazo para apresentação de propostas para o chamamento público 2020 com vistas à seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para executar o projeto pedagógico nos Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF.

Sessão pública – As propostas, conforme informações da pasta, precisam ser apresentadas mediante o que está estabelecido em edital, em sessão pública, das 9h às 11h. Os centros a serem beneficiados são os de Gama, Santa Maria e Planaltina. O chamamento tem validade por 12 meses.