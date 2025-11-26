Salto alto bolsonarista atinge até o DF

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora já transformada em cumprimento da pena definitiva, não teve o condão de predispor a família ao que seria mais lógico, ampliando o arco de alianças. Ao contrário, passou a vitaminar ao máximo o bolsonarismo-raiz, que tem como corolário concentrar as decisões políticas no núcleo familiar. Os primeiros efeitos podem ser sentidos em estados como Santa Catarina, onde se criou uma barafunda com a transferência de título do filho Carluxo em busca de uma vaga de senador, bagunçando toda uma sucessão que estava ajeitadinha.

Isso se estende a muitas outras unidades, entre elas o Distrito Federal, onde se estimula para o Senado uma chapa puro-sangue com Bia Kicis e Michelle Bolsonaro. O governador Ibaneis Rocha, que mantinha excelentes contatos com o presidente do PL bolsonarista, Waldemar Costa Neto, almoçou com Michelle. Embaralhou o jogo, tal o salto alto da interlocutora. O mesmo acontece em outros estados, como Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Pernambuco e por aí vai.

Sucessão e anistia

O primeiro problema está na fixação de um Bolsonaro na chapa presidencial. Com Jair inelegível, Eduardo na órbita geográfica de Trump e Carluxo com obstáculos óbvios. Resta Flávio Bolsonaro. Teria de abrir mão de uma reeleição certa para o Senado, com as imunidades e outros penduricalhos. Michelle, nem pensar. Histórias de dar asas a cobras não faz parte dos hábitos familiares.

Claro que ainda pode ser alguém de confiança, mas também existe muita resistência. Enquanto a isso, prioridade também para o Senado, que pode ser decisivo para a anistia e que detém a prerrogativa de impichar ministros do Supremo Tribunal Federal. Fica a dúvida: será que os Bolsonaro ainda detêm força suficiente para tanto salto alto? Os fatos dirão. E logo.