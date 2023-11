Sai balanço do Banco de Brasília

Paulo Henrique sabe que deverá enfrentar arguições mais duras, mas acredita que elas se restringirão a três ou quatro distritais

Está prevista para esta quarta-feira, 8, a publicação do novo balanço do Banco de Brasília, o BRB. Segundo ar projeções oficiais, esse balanço deve deixar as coisas mais claras, mostrando não há prejuízo nenhum.

É uma medida preventiva para a reunião do presidente Paulo Henrique Costa com os 24 distritais.

Na verdade, Paulo Henrique já se dispusera a comparecer à Câmara, após contatos com o presidente Wellington Luiz e do distrital Chico Vigilante, mas os líderes resolveram entrar no jogo.

Paulo Henrique sabe que deverá enfrentar arguições mais duras, mas acredita que elas se restringirão a três ou quatro distritais.