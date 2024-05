Sahara quer reconhecimento pelo Brasil

A Câmara Legislativa do Distrito Federal organizou uma sessão solene em comemoração aos 51 anos da Frente Polisário. Essa frente é, oficialmente, a representante da luta pela autodeterminação do povo da República Árabe Saaraui Democrática, conhecida como Saara Ocidental.

Na ocasião, representantes da organização e parlamentares reivindicaram a criação de uma embaixada do país no Brasil, ou seja, o reconhecimento da República pelo Brasil. Na verdade, a República Saaraui é reconhecida por apenas um grupo de partidos, na sua maioria ligados à esquerda – no Brasil, pelo PSOL.

É patrocinada pela Argélia e abrange apenas uma faixa do deserto do Sahara. A maior parte do território reivindicado por ela é controlada pelo Marrocos, aliado do governo brasileiro.

“Não faz sentido sermos um dos poucos países da América Latina a não reconhecer esses povos”, disse o distrital Max Maciel – na verdade, nem Argentina, nem Chile reconhecem. “Essa decisão vai além de um reconhecimento formal, é para reconhecer a luta desse povo pela sua libertação”, disse Maciel, vinculado ao PSOL.