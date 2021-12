Rumo à chapa dos sonhos

O governador Ibaneis Rocha, a ministra Flávia Arruda e o ex-governador José Robert Arruda estão cada vez mais próximos. Já marcaram um novo encontro para este ano

Durante a confraternização de fim de ano de Flávia, Arruda passou o tempo todo junto com Ibaneis. O ex-governador chegou a abraçar Flávia e Ibaneis, um com cada braço. Não faltou cochicho também. Flávia passou todo o dia de ontem em São Paulo, onde participou do Fórum Moderniza Brasil e de um jantar de homenagem ao governo brasileiro pela ajuda humanitária aos libaneses durante o governo Temer.

Já lançados

Enquanto isso, dois outros candidatos a governador já iniciaram sua campanha. Ontem foi a vez do senador tucano Izalci Lucas. No final de semana, Rosilene Correia, do Sinpro e do PT.

Quem sai ganhando

Com a eleição de Antonio Anastasia para o Tribunal de Contas da União, sua cadeira de senador ficará com um ex-deputado ligadíssimo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O novo senador, Alexandre Silveira de Oliveira, é tão próximo a Pacheco que um dos seus primeiros atos ao assumir a presidência foi nomeá-lo diretor de Assuntos Técnicos e Jurídicos do Senado, no topo da pirâmide salarial do Congresso. De quebra, Alexandre Silveira é presidente regional do PSD, o novo partido de Pacheco. Tem influência política no Norte de Minas e vale do Jequitinhonha.

Quem sai perdendo

Após receber apenas sete votos contra os 52 de Anastasia e os 19 de Katia Abreu, o senador Fernando Bezerra Coelho deixou a liderança do governo no Senado. Acha que o governo não o ajudou como imaginava. Sentiu-se desprestigiado, achando que o Planalto cruzou os braços. Os senadores fieis a Bolsonaro dividiram-se e deram mais votos a Anastasia e a Katia do que a seu líder.

Caminho difícil

A saída de Fernando Bezerra Coelho é ruim para todas as partes interessadas. O Planalto perde porque o senador vinha conduzindo a liderança com muita habilidade, ganhando muito mais do que perdia, algo difícil dada a composição da casa. Fernando Bezerra perde porque está emparedado em seu estado. Não tem espaço para disputar a reeleição – provavelmente enfrentaria o governador Paulo Câmara – e não tem espaço na chapa que une o PSB no poder à candidatura presidencial de Lula. O candidato oposicionista a governador deve ser seu filho Miguel Coelho, atual prefeito de Petrolina, reduto da família.

Imunizado

O distrital Chico Vigilante escapou da agenda pela manhã para tomar a terceira dose de vacina, da Pfizer, na UBS 2 de Ceilândia. Deixou para mais tarde uma série de reuniões com sindicatos, além de atender eleitores no seu gabinete da Câmara Legislativa.

Espírito natalino

Durante a sessão da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Sebastião Reis Jr. brincou que estava tomado pelo espírito natalino pois levou três habeas corpus para a sessão e concedeu todos eles. “Fui imbuído pelo espírito do final do ano”, ressaltou. O advogado de um dos casos agradeceu o presente do relator. A ministra Laurita Vaz, presidente do colegiado, disse que o presente era da turma toda, pois a decisão foi unânime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estímulo à energia alternativa

A Câmara Legislativa acaba de aprovar convênios de ICMS que concedem isenção do imposto nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica. Os distritais repaginaram o convênio 101 de 1997, um ato do Confaz – de alcance nacional, portanto – que necessita de aprovação periódica para produzir efeitos ou ampliar seu alcance. O objetivo é reduzir os custos elevados da instalação de equipamentos para energia eólica e solar, investimentos que costumam demorar até cinco anos para serem cobertos, o que frequentemente inviabilizam o uso de energia alternativa para os moradores de renda mais baixa.