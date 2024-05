Roriz Neto passa mal em plenário

O distrital Joaquim Roriz Neto foi atendido pelo serviço de saúde da Câmara Legislativa na tarde desta terça-feira, 28, após sentir dores no peito.

O parlamentar passou mal durante sessão da Comissão de Economia, da qual é vice-presidente, e foi conduzido por brigadistas ao posto médico. Conforme avaliação inicial, Roriz Neto apresentava quadro de pressão alta e taquicardia. O distrital foi medicado e está em observação.

Roriz Neto tem 32 anos e não possui histórico de doenças crônicas.

Oposição aposta em avanço

Zero chances de conseguir número de distritais suficiente para conseguir instalar uma CPI, como a esboçada para a Saúde. Mas a oposição aposta em um saldo positivo na iniciativa.

Em um balanço feito nesta terça-feira, 28, a bancada avaliou que ao menos conseguiu se comportar como uma oposição de fato. Quem saiu à frente foi Fábio Félix, do PSOL, mas acabou sendo seguido pelo PT, de forma conjunta, unificando o grupo.

O governo conseguiu dar explicações sobre sua posição e não sofreu arranhões, mas precisou se mobilizar, inclusive levando secretários à Câmara Legislativa.

Merenda escolar na berlinda

Presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência da Câmara Legislativa, a distrital Paula Belmonte cobrou a Secretaria de Educação sobre a qualidade dos alimentos oferecidos na merenda escolar da rede de ensino público do DF, durante audiência pública sobre o assunto, realizada em conjunto com a Comissão de Educação, nesta terça-feira, 28. Paula propôs criar “um grupo de trabalho com parlamentares, poder executivo e órgãos de controle para acompanhar de perto a situação”.