Rodrigo Delmasso: no centro dos holofotes

Em sintonia com a notícia divulgada hoje pela edição impressa desta coluna, o vice-presidente do Legislativo local, distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos), já envia os convites da cerimônia de reabertura do ano legislativo dos parlamentares.

O convite assinado por Delmasso, enviado a parlamentares e autoridades do Executivo e Judiciário local, fortalece a ideia de que o deputado presidirá a primeira sessão do ano, na substituição do presidente, Rafael Prudente (MDB), que não deve retornar a tempo de uma viagem do exterior.

Confira o convite:

A abertura acontecerá na próxima terça (4) e promete ser agitada. Caso o governador opte por não marcar presença, as críticas serão inevitáveis. Porém, caso o chefe do Executivo local compareça, parlamentares já se mobilizam para expor seus descontentamentos a Ibaneis Rocha (MDB). Uma possível retirada do plenário por parte de distritais aborrecidos ainda não foi descartada.