Embora operando no Executivo e ainda faltando bem mais de dois anos para as próximas eleições brasilienses, o secretário de Relações Institucionais, Agaciel Maia, trabalha em ritmo de campanha, percorrendo as cidades do Distrito Federal.

Passou o último final de semana em São Sebastião, combinando a agenda do Buriti com contatos com lideranças locais.

Agaciel em campanha. Crédito: INSTAGRAM

Leva temas como o combate à violência contra as mulheres, as necessidades da saúde e, principalmente, as reivindicações da comunidade. Só não se sabe se será candidato novamente a distrital ou se tentará uma cadeira na Câmara dos Deputados.