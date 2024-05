Rio Grande do Sul consegue união de opostos

A solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul conseguiu um fato inédito no futebol brasileiro recente. Reuniu torcidas organizadas de Grêmio, Internacional, Corinthians e Palmeiras.

Na tarde desta terça-feira, 14, representantes do Consulado do Grêmio, Colorados de Brasília, Gaviões da Fiel e da Mancha Verde (foto) entregaram no posto de arrecadação da Câmara Legislativa do Distrito Federal mais de duas toneladas de donativos.

O vice-presidente da Câmara, o distrital palmeirense Ricardo Vale, acompanhou a doação e destacou a importância do gesto das torcidas, que muitas vezes estão associadas a atos de violência.

“Mas quem conhece de perto as torcidas organizadas sabe que elas têm um papel social e desenvolvem diversas atividades em prol da sociedade”, argumentou, acrescentando que a decisão das torcidas foi voluntária.

Doralino Sena, dos Colorados de Brasília, afirmou que a união das torcidas é a prova de que “nunca será só futebol”, explicando que a paixão dos torcedores pode ser canalizada para ajudar o trabalho de reerguimento do povo gaúcho.

O representante do Consulado do Grêmio em Brasília, Giscard Stephanou, disse que as torcidas continuarão arrecadando doações enquanto for necessário. Lukas Nunes, da subsede Brasília da Gaviões da Fiel, destacou que a solidariedade colocou as rivalidades futebolísticas em segundo plano e uniu não só torcedores, mas também a sociedade em geral.