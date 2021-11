Reuniões em curso

No campo das migrações partidárias, dois nomes que têm futuro incerto. São os dos deputados distritais pedetistas Cláudio Abrantes e Reginaldo Veras

Hylda Cavalcanti

O período tem sido de movimentação para novos arranjos políticos e articulações no Distrito Federal por conta das eleições de 2022, principalmente em função do anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que se filiará ao PL. O partido conta, na Câmara Legislativa do DF (CLDF), com os deputados distritais Agaciel Maia e Daniel Donizet e, no segundo escalão do Governo Federal, com a ministra Flávia Arruda (deputada federal licenciada).

Avaliações

Agaciel já fez críticas pontuais ao Governo federal, mas não se manifestou sobre a filiação. Donizet apoia o presidente mas também é vinculado ao governador Ibaneis Rocha, que é do MDB – partido que trabalha por uma candidatura de terceira via à presidência. E Flávia, provável candidata ao Senado, apesar de manter aparente boa relação com o GDF, já disse que não tem interesse de integrar como vice em algum possível acordo. Reuniões para avaliação estão em curso.

Pedetistas

No campo das migrações partidárias, dois nomes que têm futuro incerto são os dos deputados distritais pedetistas Cláudio Abrantes e Reginaldo Veras. Abrantes recebeu, na eleição anterior, um salvo conduto da sigla para, em vez de apoiar o então governador Rodrigo Rolemberg (que tinha o aval do PDT), apoiar Ibaneis Rocha. Agora, não se sabe se com a executiva nacional brigando todos os dias, ele receberá esse mesmo “passe livre”.

Disputado

Já Reginaldo Veras, que deu declaração indignado, na última semana, pelo fato de parte dos deputados federais do PDT ter votado a favor da PEC dos Precatórios e disse concordar com a posição de Ciro Gomes (que suspendeu sua pré-candidatura à presidência), já recebeu convites para migrar para o Psol, PV e PSB. Ele ainda não se manifestou a respeito, mas diz que só sairá da atual legenda “se acontecer algo muito sério”.

No Solidariedade

O deputado federal Professor Israel (PV), por sua vez, já decidiu: trocará de partido em breve. Ele se mantém discreto, mas o Solidariedade confirmou, ontem, que aguarda só questões burocráticas e de janela partidária para realizar sua migração do PV para a legenda.

Estratégia

Aos colegas, Israel tem dito que a mudança é uma questão estratégica por conta da cláusula de barreiras e de possíveis dificuldades que ele viria a ter permanecendo no PV, mas sente-se muito bem acolhido desde o início com a sigla e tem identificação com a causa ambiental.

Quarta troca

Tido como um dos parlamentares mais atuantes do DF na Câmara Federal, a princípio, ele é candidatíssimo à reeleição, mas pode vir a pleitear algum cargo maior, mais adiante. Israel foi deputado distrital pelo PDT em 2010, mudou de sigla em 2012 – ocasião em que ajudou a fundar o PEN no DF – e, em 2013, se transferiu para o PV.

Independência

Também tem chamado a atenção nesses arranjos, a posição da deputada federal Celina Leão (PP-AL). Embora integrante do Centrão e apoiadora da maioria dos projetos enviados pelo Governo à Câmara, ela se posicionou anteriormente contrária à PEC da reforma administrativa e, mais recentemente, disse que “Bolsonaro precisa repensar a forma de tratar as mulheres”.

Comunidades

A crítica ao presidente foi por por conta do veto à distribuição gratuita de absorventes para mulheres jovens e pobres pelo SUS, já que Celina é líder da bancada feminina na Casa. A parlamentar, aliás, não para. Tem percorrido várias comunidades para encontros e ações diversas, sobretudo voltadas para Esportes, área onde atua. No último final de semana esteve no Riacho Fundo e no Sol Nascente.

Janela

Em relação ao PTB, outra que é considerada de malas prontas para deixar a legenda é a deputada distrital Jaqueline Silva. Ela vem sendo cortejada por várias legendas, mas pretende manter-se quieta e aguardar o período de janela partidária para se decidir.

Identidade

Uma coisa, porém, é certa. Há meses Jaqueline não tem um bom contato com os dirigentes da executiva da sigla no DF e pretende migrar para um grupo como qual tenha maior identidade.

Federais

No MDB, além de muitos secretários do GDF que têm começado a se animar como possíveis postulantes a uma candidatura, o partido já tem dois nomes postos como candidatos a deputado federal. São eles o presidente da CLDF, Rafael Prudente, e o ex-governador e ex-deputado federal Tadeu Filipelli.

“Cedo”

Filipelli, entretanto, embora tenha confirmado que é candidato, deixou claro que a migração de legendas e candidaturas em cada unidade da Federação é normal de agora até os próximos meses e que muita coisa pode mudar em meio aos arranjos que estão sendo delineados. “Ainda é cedo para definirmos muita coisa”, disse, em tom sensato.

No TCDF

Está uma grande confusão, também, a especulação no GDF e no meio político sobre a próxima vaga a ser aberta no TCDF, com a aposentadoria do conselheiro Paiva Martins. Isso porque a vaga é destinada ao quadro funcional de auditor da Casa concursado. Por isso, especialistas e técnicos do órgão consideram temerária a indicação de qualquer outro nome que não se enquadre nesse pré-requisito.

“Insegurança”

O problema é que, no momento, não há nenhum auditor concursado em atividade. O governador Ibaneis vê, a cada dia, crescer a lista de postulantes ao cargo, porém nenhum deles estaria legalmente apto para tomar posse dessa vaga específica. Mesmo se ele resolver indicar um nome pela via política, tem sido alertado sobre a fragilidade jurídica da situação.

Pesquisa

Diante das constantes notícias sobre falta de recursos do orçamento para a área de pesquisa científica, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) tem insistido, em reuniões e pronunciamentos no Congresso, pela votação do PLN 17/21 que prevê a destinação de R$ 43 milhões para a Capes.

Momento

“Estamos num momento de entender a importância de valorizar a pesquisa e os jovens que estão saindo das universidades, fazendo pós-gradução, mestrado e doutorado. Muitos estão indo embora, porque não têm oportunidades aqui no país”, alertou.

Prateleira

“Pesquisador não se acha na prateleira. Precisa de um prazo de transição, para exatamente transmitir o conhecimento e a experiência que recebe”, acrescentou ainda o senador.

Radiologia

Até sexta-feira (12), as unidades de do grupo de ensinos técnicos intitulado “Grau Técnico” promovem a semana da radiologia, com o oferecimento de cursos de capacitação gratuitos em cada uma das suas unidade do DF. São ao todo 50 cursos, totalizando 10 por dia nas sedes localizadas em Taguatinga, Gama e na Asa Sul.

Diagnósticos

Segundo os organizadores, o profissional técnico em radiologia foi muito requisitado nas unidades hospitalares nos últimos tempos, uma vez que o uso de radiografias e tomografias computadorizadas serviram como diagnóstico por imagem para identificação de Covid-19.

Em alta

“É este profissional que domina as técnicas radiográficas necessárias para execução de exames de imagens e tratamento de radioterapêutico com radiação ionizante. Uma profissão que sempre estará em alta”, destacou Jônatas Carvalho, coordenador de radiologia do Grau Técnico.