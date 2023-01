Retorno para não assinar a CPI

O líder do governo, Robério Negreiros, organizou esse acordo, que tem como pedra de toque evitar que a comissão seja controlada pela oposição

Menos de 24 horas depois de retornar à Câmara Legislativa, o distrital Daniel Donizet se tornou o único a não assinar o pedido de CPI para investigar a violência no centro de Brasília.

Só para lembrar, o PT, de um lado, e o bloco PSOL-PSB, de outro, haviam apresentado pedidos diferentes de CPI. Houve um acordo geral e acertou-se fazer um só texto de requerimento da CPI, que seria assinado por todos os deputados distritais.

O líder do governo, Robério Negreiros, organizou esse acordo, que tem como pedra de toque evitar que a comissão seja controlada pela oposição.

Só que apareceram apenas 23 assinaturas. Daniel Donizet, recém-reempossado, fez algumas alegações. Impaciente, Robério liberou o texto sem a última assinatura.

Durou pouco

O distrital Daniel Donizet deixou a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal apenas oito dias após assumir.

Disse que momento delicado como o atual exige sua presença na Câmara Legislativa. Ao voltar, assume também a liderança do PL, maior bancada da Câmara. O suplente Reginaldo Sardinha volta para casa.

Blocos constituídos

Chegaram nesta terça-feira a cinco os blocos parlamentares da Câmara Legislativa. Os primeiros a se formalizarem foram os blocos do PT e do PSOL-PSB.

Em seguida, PSD, União Brasil e Republicanos entraram em acordo para formar bloco de quatro distritais, entregando a liderança a Jorge Vianna.

Agora, o MDB e o PL resolveram criar blocos próprios. O do MDB, com três distritais, terá Iolando Almeida como líder e o do PL, com quatro, formalizou apoio a Joaquim Roriz Neto, mas é provável que a liderança passe a Daniel Donizet.

Quem falta

Esses cinco blocos somados chegam a 17 distritais. Faltam sete para decidir como funcionarão. O PP tem dois, o Agir outros dois. E há ainda três bancadas-do-eu-sozinho.

O Avante tem um, o PMN outro e o Cidadania, da ex-deputada federal Paula Belmonte, poderia ter se associado ao PSD, mas mudou de planos.