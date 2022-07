Retomada das agendas comuns

Da base política do governador, a também deputada Celina Leão já costumava aparecer nesses eventos mesmo antes de ser escolhida

Consumado o acordo entre o Buriti e o PL, o governador Ibaneis Rocha retoma as agendas comuns com a deputada Flávia Arruda a partir da próxima sexta-feira, 22. Os compromissos ainda estão sendo definidos. Devem reunir todos os candidatos majoritários. Da base política do governador, a também deputada Celina Leão já costumava aparecer nesses eventos mesmo antes de ser escolhida candidata a vice em sua chapa.

O papel de Ciro

Embora nem tenha aparecido nas imagens ao lado do presidente Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, participou de todas as negociações que levaram ao acordo entre Ibaneis Rocha e o casal Arruda. Ele tinha ficado ao lado do governador no lançamento da chapa com Celina e Damares, tanto assim que o anúncio oficial foi feito no gabinete da liderança do PP, por ele presidido, no Senado Federal. No entanto, Ciro manteve o diálogo com Flávia e José Roberto Arruda. Levou a questão ao presidente Jair Bolsonaro, que avalizou o acordo, garantindo de quebra no Distrito Federal palanque único para sua candidatura a reeleição.

Condições de articular uma grande frente

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, e a deputada brasiliense Paula Belmonte gravaram vídeo após a última reunião da federação que une o partido ao PSDB. Nela, Freire diz que o consenso costurado nesse encontro prevê duas candidaturas ao Buriti, a do senador Izalci Lucas e a da própria Paula Belmonte. Agora o colegiado deverá proceder a uma avaliação que incluirá viabilidade político-eleitoral e, nas palavras de Freire, “principalmente condições efetivas de articular uma grande frente para que possa ser alternativa de poder no Distrito Federal”. Ele acrescentou que a escolha não pode ser uma imposição, pois a candidatura não pode surgir apenas de uma vontade pessoal. Paula Belmonte insistiu em que importante é construir uma articulação com várias forças políticas. Os comentários, claro, têm endereço certo. Izalci até agora conta apenas com seu PSDB. Paula negociou apoio com a União Brasil do também senador José Antonio Reguffe, mais Podemos, PSC, Partido Novo e PRTB.

Voto nas mulheres, mas nem todas

Candidata a governadora pelo PSOL, Keka Bagno costuma invocar sua condição de mulher e de mulher negra para se credenciar perante o eleitorado. Quer mais mulheres na política. Agora, porém, tornou claro que não se trata de um conceito amplo, geral e irrestrito. “Defendemos mais mulheres na política, mas não é qualquer mulher”, ressalvou. Explicou a razão: “Não existe apoio para mulheres que propagam violências e retiram direitos como Damares, (Flávia) Arruda e Bia Kicis. Não nos representam! Por mais mulheres na política que defendam a vida com dignidade de outras mulheres”.

Terceira via para o Senado

Baseado nas últimas pesquisas de intenção de voto, o time do empresário Paulo Octávio acredita que ele pode se firmar como uma terceira via para o Senado, ou seja, entre o bloco do governador Ibaneis e a esquerda. Para isso argumenta que não só Paulo Octávio vem crescendo nas pesquisas como seu nome tem grande recall a partir de sua atividade e de sua aprovação quando exerceu mandato de senador. De quebra, lembra, quase 40% dos entrevistados declaram-se indecisos, o que facilita sua ascensão.

Sobrevivência

Candidato a senador pelo Partido Novo, o advogado Paulo Roque qualifica a aliança firmada pelo governador Ibaneis e pelo antecessor José Roberto Arruda como “um acordo de sobrevivência”. Segundo ele, “as alianças pessoais são intensas, mas o projeto de poder prevaleceu: a possibilidade de um dos grupos ficar fora do GDF pelos próximos quatro anos falou mais alto”.

Rejeições

Já o candidato do PSB a governador, Rafael Parente, vê na aliança um ponto positivo para a oposição. Segundo ele, tanto Ibaneis quanto Arruda têm rejeições enormes. “Muita gente que votaria em Arruda não vota em Ibaneis e o contrário também é verdade”, diz. E muitos bolsonaristas podem rejeitar a chapa e buscar outros candidatos, mais ligados a transparência. Por isso diz, a aliança “nos deixou animados”.

Progressistas sai na frente

O PP será um dos primeiros partidos brasilienses a fazer sua convenção. Sua presidente, a deputada Celina Leão fez nesta quarta-feira, 20, a convocação. Os delegados do Progressistas se reúnem no domingo, dia 31, para ratificar a coligação com o MDB do governador Ibaneis Rocha e escolher seus candidatos – a começar pela própria Celina, que será a vice da chapa. Devem também aprovar uma resolução de fidelidade partidária. Será no auditório máster do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Salões de beleza terão alívio tributário

Os salões de beleza do Distrito Federal terão um alívio com a derrubada, pelo Congresso, do veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que define o conceito de praça, na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados como o município onde está situado o estabelecimento do remetente. Segundo o advogado da Associação Brasileira de Salões de Beleza, Achiles Augustus Cavallo, com a lei promulgada, a base tributável do IPI repassada através de produtos cosméticos para o setor e seus profissionais será reduzida. Antes da lei, a cobrança do IPI encarecia os passivos para a indústria e, consequentemente, recaía sobre os lojistas.