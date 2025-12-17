Republicanos se reforçam

De seu lado, o Republicanos reforça sua chapa nas eleições proporcionais. Embora o deputado federal Fred Linhares tenha sonhado com um cargo majoritário, deve mesmo buscar a reeleição para a Câmara, onde foi campeão de votos e contará com a dobradinha feita já com o deputado evangélico Júlio Cesar Ribeiro.

Imagina-se também que Gilvan Máximo, que chegou a exercer o mandato, mas perdeu a vaga para Rodrigo Rollemberg, tente voltar ao cargo. Conforme a coluna antecipou, o distrital Jorge Vianna deve deixar o PSD, que anda meio enfraquecido nas proporcionais, para se unir ao hoje solitário distrital da legenda, Moniz Machado, também evangélico, e à recém-eleita Jane Klebia.

Figuram na legenda também mais um evangélico, Rodrigo Delmasso, que só perdeu a cadeira quatro anos atrás por uma questão de quociente eleitoral, e ainda o delegado Fernando Fernandes, outro campeão de votos que só não está na Câmara porque errou na estratégia.

Guinada governista

Se não é novidade que os Republicanos se alinham com o governador Ibaneis Rocha, a sua posição a nível federal anda cada vez mais dúbia. Nem se trata de obter um ministério, mas de uma aproximação maior com o governo Lula.

O próprio presidente nacional do partido, o vice-presidente da Câmara Marcos Pereira, vem mostrando mais complacência com a administração Lula. Quando se leva em conta que o governador paulista Tarcísio de Freitas se coloca como uma possível alternativa presidencial contra o próprio Lula, tem-se ideia da salada em que o partido pode transformar-se.

Ex-ministra deve aumentar bancada

Damares com Cristiane Britto. Crédito INSTAGRAM

De quebra, o Republicanos conta com um trunfo especial. A senadora brasiliense Damares Alves pretende jogar todas as suas fichas para eleger deputada federal sua sucessora no Ministério da Mulher, Cristiane Britto (foto), como a coluna antecipou na edição de ontem.

Cristiane foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil, no governo do presidente Bolsonaro. Tem assegurado o apoio inclusive de parlamentares de outros partidos, como o MDB. “Ando pelas ruas de todo o Distrito Federal dizendo que tenho uma boa opção para deputada federal, que é Cristiane Britto, mulher séria, com coragem para fazer a diferença lá na Câmara dos Deputados”, afirmou Damares Alves nesta quarta-feira, 17.