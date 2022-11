Republicanos avalia posição diante do novo governo

O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, já avisou que até o final de dezembro, deverá definir o rumo do partido

Ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, o Republicanos deu todo apoio à campanha de reeleição de Bolsonaro, mas prepara uma reavaliação diante do novo governo federal. Não por acaso, o Republicanos é um expoente do Centrão.

O partido tem dois senadores eleitos, a brasiliense Damares Alves e o atual vice Hamilton Mourão, além do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ficará agora com três senadores, entra na conta o atual Mecias de Souza, e 41 deputados federais.

Tem também um deputado distrital, igualmente ligado à Universal. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, já avisou que até o final de dezembro, deverá definir o rumo do partido.