Representante do Plano Piloto na Cultura

Nesta fase, estão sendo discutidas demandas para os seis eixos do texto base do Ministério da Cultura

O coordenador do Instituto Cultural e Social No Setor, Rafael Reis, foi indicado para representar o Conselho de Cultura do Plano Piloto como delegado na 6ª Conferência Distrital Nacional de Cultura, marcada para março deste ano.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal tem promovido pré-conferências Macrorregionais do Distrito Federal com o objetivo de debater temas e prioridades para a cultura brasiliense, em preparação para o encontro.

Nesta fase, estão sendo discutidas demandas para os seis eixos do texto base do Ministério da Cultura e serão formuladas até três propostas por eixo para serem levadas ao evento principal.

“Estar presente nos debates é muito relevante porque nos coloca em um espaço de discussão sobre as demandas da cultura, e os eixos a serem discutidos, abordando desde os trabalhadores da cadeia produtiva até o fortalecimento do Direito à Cultura, atualização de leis e outros temas.” Rafael Reis, desde 2023, coordena o Instituto Cultural e Social No Setor, plataforma comunitária que se dedica à transformação do Setor Comercial Sul e do centro de Brasília.