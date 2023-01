Reorganização da ordem social

No ofício, o parlamentar também reforça sua preocupação com a preservação do patrimônio público após os atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes

Ao considerar as invasões ocorridas no primeiro domingo do ano, o distrital Robério Negreiros, líder do Governo na Câmara Legislativa, propôs à Casa Civil do DF nesta quinta-feira, 12, a recriação da Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social, a Seops.

O objetivo, apontou, é reforçar o controle da segurança em diversas frentes.

“A extinta Seops tinha, dentre suas competências, a promoção de programas, projetos e execução de ações asseguradoras da ordem pública e social que garantiam a preservação do patrimônio público”, explicou.

No ofício, o parlamentar também reforça sua preocupação com a preservação do patrimônio público após os atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes que chocaram o país.

A ideia, inclusive, é que a pasta tenha uma atuação mais abrangente do que o DF Legal. Afinal, raciocina Robério Negreiros, a Seops foi criada em 2009 e posteriormente transformada em Subsecretaria de Ordem Pública e Social, vinculada à Secretaria de Segurança Pública, a qual não opera no mesmo formato atualmente.

Por fim, o distrital descreve a proposta de recriação da pasta como uma forma de controle mais concentrado, “deixando para a Secretaria de Segurança Pública as ações eminentemente policiais”.