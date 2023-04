Segundo o parlamentar, não há certeza se Urbi e Marechal fizeram a renovação total da frota

O novo secretário de Transporte e Mobilidade, Flávio Murilo, se reuniu com a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, da Câmara Legislativa.

O presidente da comissão, o distrital Max Maciel, apresentou um ofício questionando a renovação da frota de ônibus e a criação de uma central de controle da pasta com as empresas de ônibus.

“O secretário está chegando agora à gestão da pasta. É importante que ele saiba que a comissão tem total interesse em melhorar o transporte público para a população. Os contratos com as duas empresas vão ser renovados pelo governo, mas, infelizmente, não temos a garantia se as empresas, de fato, tenham trocado a frota. Essa é uma falta de transparência que existe das empresas com a Secretaria e da pasta com o Legislativo”, disse.