Reguffe se despede com um até breve

Ao se despedir nesta terça-feira, 20, de seu mandato de senador, o brasiliense José Antonio Reguffe avaliou que sua trajetória não foi fácil. “Ninguém me deu isso gratuitamente: eu levei três eleições para conseguir um mandato de Deputado Distrital – perdi a primeira, perdi a segunda, só ganhei na minha terceira eleição para distrital, justamente para entrar na política da forma mais digna e honesta com que uma pessoa pode entrar”.

Tem, porém, como afirmar que “nos meus mandatos, como Deputado Distrital, Deputado Federal e Senador, honrei e cumpri tudo o que escrevi nos meus panfletos de campanha; sempre digo que as pessoas podem me criticar por qualquer coisa, menos por uma: nos meus mandatos, eu honrei e cumpri tudo o que escrevi nos panfletos de campanha, ponto por ponto, sem exceção”.

Economia sempre

Reguffe lembrou que deu sempre um exemplo de economia, ao abrir mão dos salários extras a que os senadores ainda têm direito, da verba indenizatória, da aposentadoria especial de parlamentar.

Como resultado, em suas palavras, “estou saindo da política, estou saindo da política e só vou ter direito ao INSS na minha vida. Abri mão do plano de saúde vitalício dos Senadores e estou saindo da política também sem ter direito ao plano de saúde”.

Abriu mão do carro oficial, da cota de gasolina, reduzi o número de assessores no meu gabinete de 55 para apenas 9 e com isso, contou, “economizei sozinho, só com essas medidas, mais de R$16,7 milhões aos cofres públicos”. Reguffe mostrou, porém, que não pretende deixar a vida política. Finalizou com um outro aviso: “esse é um até breve”.

Em resposta, 12 senadores lamentaram a saída de Reguffe. Entre eles estava a presidenciável Soraya Thronicke, que registrou: “lamento a sua ausência da política nesse momento, pois nem o Distrito Federal e nem o Brasil merecem isso, principalmente porque você sequer chegou a ir para as urnas. O embate foi anterior, foi no momento ainda partidário”.