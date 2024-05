Reforma para colocar ensino em nova era

O deputado brasiliense Fred Linhares acaba de apresentar projeto de lei 345/24, que renova e moderniza todo o currículo previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB promulgada em 1996, para incluir disciplinas como programação de informática, robótica, educação financeira e primeiros socorros entre as disciplinas do ensino fundamental, a partir do sexto ano.

Segundo o deputado, a iniciativa visa modernizar o ensino e preparar os estudantes para os desafios do século XXI. “Vivemos em uma era digital, e é essencial que nossas crianças e jovens estejam preparados para os avanços tecnológicos e para lidar com questões financeiras básicas, além de saberem como agir em situações de emergência”, afirmou.

O projeto também visa reduzir as desigualdades educacionais, uma vez que garantirá que todos os estudantes, independentemente de seu local de estudo ou condição socioeconômica, tenham acesso a conhecimentos essenciais para sua formação integral.

Fred Linhares descobriu que só 15% das escolas no Brasil têm aulas de programação e robótica. Já a educação financeira e os primeiros socorros ainda não fazem parte do currículo escolar em nenhum ponto do País. O projeto tramitará em regime de prioridade, o que significa que a curto prazo estará pronto para ser votado no Plenário da Câmara dos Deputados.